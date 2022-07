Valeo - Così sarà lauto del futuro

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 21 luglio 2022) Era il 1964 quando, a Torino, la Société Anonyme Francaise du Ferodo (fondata nel 1923 a Sain-Ouen, un sobborgo di Parigi), iniziava a produrre guarnizioni-frizione per il primo equipaggiamento della Fiat: un anno più tardi, a Mondovì (Cn) veniva realizzato il primo stabilimento italiano dell'azienda, sotto la guida dell'ingegner Carlo Donatelli. Fu proprio lui a coniare la denominazione(dal latino "io valgo"), poi utilizzata, dal 1980, per identificare tutto il gruppo. OggiGroup è una multinazionale presente in oltre 30 Paesi, che di recente ha acquisito la Siemens eAutomotive, diventando leader anche nell'elettrificazione ad alta tensione.e l'Italia. Nel nostro Paese la società dispone di quattro impianti produttivi principali, localizzati in altrettante regioni, due centri di Ricerca e sviluppo e una ...