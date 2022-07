Toninelli è raggiante | ' Sfiduciare Draghi scelta giusta | il peccato originale è il suo'

(Di giovedì 21 luglio 2022) Daniloè contento, anzi "contentissimo" per l'esito parlamentare della giornata di ieri in Senato. Il senatore del M5s, intervistato da La Stampa, si è detto "d'accordissimo con la linea di ...

Per, "il peccato originale è di Draghi". Spiega che "si è dimesso la settimana scorsa avendo incassato una maggioranza del 70%" e che dunque ieri "ne ha pagato le conseguenze". La crisi è ...Per, "il peccato originale è di Draghi". Spiega che "si è dimesso la settimana scorsa avendo incassato una maggioranza del 70%" e che dunque ieri "ne ha pagato le conseguenze". La crisi è ...Toninelli non è poi convinto sulla bontà di un'alleanza con il Partito democratico. “La discussione sul campo largo non mi è mai piaciuta”.