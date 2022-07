Serie A, in corso Assemblea Lega per diritti tv (Di giovedì 21 luglio 2022) Giornata importante per il calcio italiano con l’Assemblea della Lega di Serie A. In corso, nella sedie di via Ippolito Rosellini a Milano, la riunione con i rappresentanti dei 20 club del massimo campionato per discutere di diversi tempi. Nell’ordine del giorno ci sono i diritti tv relativi agli highlights stagione 2022/23, da assegnare attraverso un bando pubblico, la discussione sul progetto Radio TV della Lega Calcio e il diritti NAV: Linee Guida NFTs Audiovisivi “Moments”. Non si parlerà, invece, dell’eventuale accordo tra Dazn, Tim e Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Giornata importante per il calcio italiano con l’delladiA. In, nella sedie di via Ippolito Rosellini a Milano, la riunione con i rappresentanti dei 20 club del massimo campionato per discutere di diversi tempi. Nell’ordine del giorno ci sono itv relativi agli highlights stagione 2022/23, da assegnare attraverso un bando pubblico, la discussione sul progetto Radio TV dellaCalcio e ilNAV: Linee Guida NFTs Audiovisivi “Moments”. Non si parlerà, invece, dell’eventuale accordo tra Dazn, Tim e Sky. SportFace.

