Pronti a votare ma senza convinzione

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il 9 agosto i keniani sono chiamati alle urne per eleggere il presidente e il parlamento. Nella corsa alla massima carica dello stato ci sono alcune novità, ma per il resto prevale l’apatia Leggi

LaStampa : Dopo lo strappo, Conte fa dietrofront: “Pronti a votare la fiducia al premier” - eziomauro : M5S verso una nuova scissione? Una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo - la R… - _Fumagalli : @Sabatini @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi Camicia cravatta e sindrome socialista. Mentre 10 milioni di poveri di… - NickyList4 : siamo pronti ad averla presidente? siete sicuri? non sarebbe meglio questa volta rispondere in massa alle elezioni… - Alan_St_Saens : @GiorgiaMeloni @Capezzone Pronti ad un governo sovrano nelle parole ed europeista nei fatti (5S/Lega docet). L'unic… -

... come rivelato da Luigi Di Maio (Insieme per il futuro): ' Prima si va ae meglio è, prima ... Ora i partiti stanno già preparando la loro campagna elettorale per farsi trovareil prima ..."Si deveil prima possibile - incalza - e ognuno si assumerà la responsabilità delle proprie scelte. Noi siamo"."Non lo so, è un'ipotesi che ho sentito adesso per la prima volta". Cosi' ha risposto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a chi gli ha chiesto, a margine di una conferenza a Palazzo Lom ...Dopo il voto di ieri al Senato, il Premier Draghi ha rassegnato le dimissioni nella mani del Presidente della Repubblica Mattarella che, stando alle indiscrezioni, sembra orientato per le elezioni ant ...