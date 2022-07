Parco Natura Viva, fiocco rosa e fiocco azzurro. Sono nate due renne (Di giovedì 21 luglio 2022) Un fiocco rosa e uno azzurro al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, dove Sono nate due piccole renne a una settimana di distanza l’una dall’altra. Le due Sono figlie dello stesso padre ma di madri diverse e mentre il maschietto, più grande, ha ormai raggiunto le dieci settimane, la femminuccia ne ha compiute nove da pochi giorni. Dopo aver trascorso il primo mese nutrendosi esclusivamente del latte delle rispettive mamme, i nuovi arrivati hanno cominciato a integrare brucando l’erbetta del proprio reparto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parco Natura Viva ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Une unoaldi Bussolengo, in provincia di Verona, dovedue piccolea una settimana di distanza l’una dall’altra. Le duefiglie dello stesso padre ma di madri diverse e mentre il maschietto, più grande, ha ormai raggiunto le dieci settimane, la femminuccia ne ha compiute nove da pochi giorni. Dopo aver trascorso il primo mese nutrendosi esclusivamente del latte delle rispettive mamme, i nuovi arrivati hanno cominciato a integrare brucando l’erbetta del proprio reparto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

