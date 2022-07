Milan femminile, UFFICIALE: arriva Angelica Soffia, il comunicato (Di giovedì 21 luglio 2022) Milan femminile, UFFICIALE: arriva Angelica Soffia dalla Roma, il comunicato UFFICIALE del club rossonero AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato la calciatrice Angelica Soffia. Angelica, difensore esterno di Abano Terme, ha iniziato la carriera calcistica con il Verona per poi passare all’AS Roma nella stagione 2018-19. Soffia, che lo scorso anno ha debuttato anche con la Nazionale maggiore, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022)dalla Roma, ildel club rossonero ACè lieto di comunicare di aver tesserato la calciatrice, difensore esterno di Abano Terme, ha iniziato la carriera calcistica con il Verona per poi passare all’AS Roma nella stagione 2018-19., che lo scorso anno ha debuttato anche con la Nazionale maggiore, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

