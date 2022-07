La vendetta dei paesi poveri contro i falchi tedeschi: niente tagli al gas (Di giovedì 21 luglio 2022) Il piano di emergenza della Commissione europea per il taglio del 15% del consumo di gas, nel periodo dal primo agosto al 31 marzo, concepito sui principi di unità e solidarietà, sta già spaccando l'Unione dei ventisette ancora prima di entrare in vigore. Almeno una decina è contraria, per un motivo o per l'altro. Tre - Spagna, Grecia e Portogallo - lo hanno ufficialmente manifestato. Un quarto Paese - l'Ungheria - proprio oggi ha bussato alle porte di Mosca per chiedere la fornitura di altri 700 milioni di metri cubi di gas. Andando contro ogni strategia economica, energetica e politica di Bruxelles. A favore della proposta dell'esecutivo europeo, finora, si è sbilanciata solo la Germania. Prima per consumo di gas russo e tra i maggiori beneficiari dell'eventuale solidarietà Ue. Un elemento che ha portato diversi diplomatici europei a criticare «un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il piano di emergenza della Commissione europea per ilo del 15% del consumo di gas, nel periodo dal primo agosto al 31 marzo, concepito sui principi di unità e solidarietà, sta già spaccando l'Unione dei ventisette ancora prima di entrare in vigore. Almeno una decina è contraria, per un motivo o per l'altro. Tre - Spagna, Grecia e Portogallo - lo hanno ufficialmente manifestato. Un quarto Paese - l'Ungheria - proprio oggi ha bussato alle porte di Mosca per chiedere la fornitura di altri 700 milioni di metri cubi di gas. Andandoogni strategia economica, energetica e politica di Bruxelles. A favore della proposta dell'esecutivo europeo, finora, si è sbilanciata solo la Germania. Prima per consumo di gas russo e tra i maggiori beneficiari dell'eventuale solidarietà Ue. Un elemento che ha portato diversi diplomatici europei a criticare «un ...

