La scena di «Don’t look up» diventa realtà, la conduttrice al meteorologo: «Allarme clima? Sii felice per il bel tempo» – Il video (Di giovedì 21 luglio 2022) La scena andata in onda in tv è sembrata a parecchi già vista, e in effetti le somiglianze con quella dell’ultimo fortunato film con Leonardo Di Caprio sono tantissime. Il 14 luglio il meteorologo britannico John Hammond, ospitato da un programma della rete televisiva GB News per parlare dell’intensa ondata di calore che pochi giorni dopo avrebbe colpito il Regno Unito, ha spiegato che il grande caldo avrebbe causato molti disagi e che avrebbe potuto comportare la morte di «centinaia, se non migliaia» di persone, come avvenuto in Portogallo e Spagna. Una dichiarazione che deve essere parsa eccessiva almeno a una delle conduttrici del programma, Beverly Turner, che ha subito interrotto Hammond: «John, dovremmo essere felici per il meteo e tutto il resto, non so che cosa sia successo a voi meteorologi per diventare tutti così fatalisti ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Laandata in onda in tv è sembrata a parecchi già vista, e in effetti le somiglianze con quella dell’ultimo fortunato film con Leonardo Di Caprio sono tantissime. Il 14 luglio ilbritannico John Hammond, ospitato da un programma della rete televisiva GB News per parlare dell’intensa ondata di calore che pochi giorni dopo avrebbe colpito il Regno Unito, ha spiegato che il grande caldo avrebbe causato molti disagi e che avrebbe potuto comportare la morte di «centinaia, se non migliaia» di persone, come avvenuto in Portogallo e Spagna. Una dichiarazione che deve essere parsa eccessiva almeno a una delle conduttrici del programma, Beverly Turner, che ha subito interrotto Hammond: «John, dovremmo essere felici per il meteo e tutto il resto, non so che cosa sia successo a voi meteorologi perre tutti così fatalisti ...

ilpost : Una scena del film “Don’t look up” sul riscaldamento globale diventata realtà - emenietti : Una scena del film “Don’t look up” sul riscaldamento globale diventata realtà - vivfms : non è che una scena di don’t look up è “diventata reale”, è l’intero film ad esserlo tramite una descrizione impiet… - Hogwartsheda : RT @ilpost: Una scena del film “Don’t look up” sul riscaldamento globale diventata realtà - valeriacapettin : RT @iconaclima: Una scena di Don't Look Up è diventata realtà. È successo in una trasmissione TV in cui il meteorologo John Hammond è stat… -