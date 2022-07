La fusione nucleare finanziata da Google segna un nuovo importante record (Di giovedì 21 luglio 2022) TAE Technologies festeggia un nuovo giro di finanziamenti da 250 milioni di dollari con il raggiungimento di una nuova pietra miliare per il suo reattore a fusione nucleare sperimentale Norman: il plasma ha raggiunto una temperatura di 75 milioni di gradi centigradi.... Leggi su dday (Di giovedì 21 luglio 2022) TAE Technologies festeggia ungiro di finanziamenti da 250 milioni di dollari con il raggiungimento di una nuova pietra miliare per il suo reattore asperimentale Norman: il plasma ha raggiunto una temperatura di 75 milioni di gradi centigradi....

