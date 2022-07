La crisi travolge l'Europa, salgono i tassi d'interesse. Ma è solo la prima stangata (Di giovedì 21 luglio 2022) La Bce ha rialzato i tassi di interesse oltre le attese, confermando che le preoccupazioni per l'inflazione superano per ora i timori di rischi di recessione. I tassi sono aumentati di 50 punti base, e portati quindi allo zero per cento, mentre gli analisti aspettavano lo 0,25%. Non solo, ma il board dell'Eurotower ha promesso ulteriori aumenti dei tassi, forse già nella prossima riunione dell'8 settembre. Nel comunicato stampa si spiega infatti che con un'inflazione che si sta già avvicinando al territorio a due cifre, davanti al rischio che possa consolidarsi al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato, bisogna in sintesi correre ai ripari considerato anche il fatto che un'eventuale penuria di forniture di gas nel prossimo inverno potrebbe spingere i prezzi ancora più in rialzo. L'euro, che ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) La Bce ha rialzato idioltre le attese, confermando che le preoccupazioni per l'inflazione superano per ora i timori di rischi di recessione. Isono aumentati di 50 punti base, e portati quindi allo zero per cento, mentre gli analisti aspettavano lo 0,25%. Non, ma il board dell'Eurotower ha promesso ulteriori aumenti dei, forse già nella prossima riunione dell'8 settembre. Nel comunicato stampa si spiega infatti che con un'inflazione che si sta già avvicinando al territorio a due cifre, davanti al rischio che possa consolidarsi al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato, bisogna in sintesi correre ai ripari considerato anche il fatto che un'eventuale penuria di forniture di gas nel prossimo inverno potrebbe spingere i prezzi ancora più in rialzo. L'euro, che ...

