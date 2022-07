Juventus, operazioni in uscita a centrocampo: Arthur ha già detto addio (Di giovedì 21 luglio 2022) Lo scambio tra Arthur e Pjanic è stato sicuramente un fiasco per Juve e Barcellona, ecco dunque come si sta trovando una soluzione idonea. La situazione legata al brasiliano Arthur è andata via via peggiorando nel corso del tempo, con il sudamericano che non è stato assolutamente in grado di conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri e dunque il toscano ha scelto così di metterlo alle porte, con lui che si sta trovando già una nuova realtà. LaPresseAvrebbe sicuramente potuto essere una grandissima storia d’amore quella tra la Juventus e il brasiliano Arthur, con il campionato del Sudamerica del 2017 con la maglia del Gremio che era stato già considerato a Barcellona come uno dei migliori giocatori di tutta Europa. Purtroppo però il suo primo anno a Torino è stato ampiamente negativo, soprattutto considerando come ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 21 luglio 2022) Lo scambio trae Pjanic è stato sicuramente un fiasco per Juve e Barcellona, ecco dunque come si sta trovando una soluzione idonea. La situazione legata al brasilianoè andata via via peggiorando nel corso del tempo, con il sudamericano che non è stato assolutamente in grado di conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri e dunque il toscano ha scelto così di metterlo alle porte, con lui che si sta trovando già una nuova realtà. LaPresseAvrebbe sicuramente potuto essere una grandissima storia d’amore quella tra lae il brasiliano, con il campionato del Sudamerica del 2017 con la maglia del Gremio che era stato già considerato a Barcellona come uno dei migliori giocatori di tutta Europa. Purtroppo però il suo primo anno a Torino è stato ampiamente negativo, soprattutto considerando come ...

Toro_News : 3? | IL TEMA Tre spunti di riflessione sulla cessione di Gleison #Bremer alla #Juventus per 41 milioni più 8 di bo… - ZonaBianconeri : RT @BottaGiosu: Scusate chiedo per un amico ma a Calciomercato L'originale Bonan Di Marzio e compagnia sono andati in vacanza per non racco… - BottaGiosu : Scusate chiedo per un amico ma a Calciomercato L'originale Bonan Di Marzio e compagnia sono andati in vacanza per n… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: De Ligt out, Bremer in: l’impatto delle due operazioni sui conti della Juventus - RaedHalasa1 : RT @CalcioFinanza: De Ligt out, Bremer in: l’impatto delle due operazioni sui conti della Juventus -