Juventus, la maglia away per "la magia delle partite notturne". La svela Khaby Lame (VIDEO) (Di giovedì 21 luglio 2022) La Juventus ha svelato anche la maglia 'away' per la stagione 2022/23. "Catturare la magia delle partite notturne: è questo l'obiettivo dell'elegante divisa nera, con sottili spunti di design che fanno riferimento al DNA del Club, con un richiamo alla stella, presente in ogni maglia, simbolo della magia di cui la nostra storia è permeata", scrive il club nel comunicato ufficiale. La nuova maglia, che sarà indossata per la prima volta il 22 luglio nel Summer Tour, è "realizzata con materiali riciclati al 100% e presenta le ultime novità di adidas in termini di innovazione dei materiali". A svelarla è un testimonial d'eccezione, l'idolo dei social Khaby

