Il ristorante “Mariuccia” di Roma invaso dai vip per il compleanno di Corrado Ferrante (Di giovedì 21 luglio 2022) Per brindare con una cinquantina di amici stretti nel giorno del suo compleanno , Corrado Ferrante, addetto stampa e manager di molti VIP, ha scelto il ristorante “Mariuccia” a Piazza della Cancelleria, nella vicinanze di Campo De’ Fiori, regno di Giuseppe Gandia e Carlo jr. Di Muzio: per organizzare il tutto, fondamentale è stata la sinergia tra Matteo Di Cola di Italy Food Porn e la bellissima modella Veronica Ursida, ex di “Uomini e Donne”. Cena al buffet con polpettine, prosciutto, pizzottelle napoletane e fiumi di vino, tant’è che sono andati via tutti brilli. Abbracci tra Corrado e il fratello Paolo, con la figlia Marta. Poi il momento topico delle candeline sulla torta pistacchio, cioccolato e crema della pasticceria Fratelli Cannata: Una serata divertente, scanzonata in cui ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 21 luglio 2022) Per brindare con una cinquantina di amici stretti nel giorno del suo, addetto stampa e manager di molti VIP, ha scelto il” a Piazza della Cancelleria, nella vicinanze di Campo De’ Fiori, regno di Giuseppe Gandia e Carlo jr. Di Muzio: per organizzare il tutto, fondamentale è stata la sinergia tra Matteo Di Cola di Italy Food Porn e la bellissima modella Veronica Ursida, ex di “Uomini e Donne”. Cena al buffet con polpettine, prosciutto, pizzottelle napoletane e fiumi di vino, tant’è che sono andati via tutti brilli. Abbracci trae il fratello Paolo, con la figlia Marta. Poi il momento topico delle candeline sulla torta pistacchio, cioccolato e crema della pasticceria Fratelli Cannata: Una serata divertente, scanzonata in cui ...

ferrante_f1 : @lollipop1806 Vanno all asilo Mariuccia, non in un ristorante - Sincera23863322 : @ardigiorgio Cioè bisogna trattare i 5s come bambini irritabili che non puoi contrariare sennò non ti fanno mangiar… -