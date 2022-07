Governo Draghi: un’esperimento destinato a finire sin dall’inizio? (Di giovedì 21 luglio 2022) E così giunge al termine anche il terzo Governo di questa Legislatura. Non ci sarà un Draghi bis, ed il Paese andrà al voto probabilmente in autunno – il 2 ottobre, la data più attesa – dopo quella che Enrico Letta ha definito “la giornata della follia”. Il Governo Draghi che doveva traghettare il Paese oltre l’emergenza sanitaria, preparare il PNRR, ridare lustro internazionale e stabilità politica all’Italia, è precipitato clamorosamente a pochi mesi dalla scadenza sanitaria. @ANSA/CLAUDIO PERIDalla solidarietà nazionale che doveva unire questo Governo, nella giornata di ieri in Parlamento si è assistiti ad un vero e proprio tutti contro tutti. Dalle stoccate di Renzi al Partito Democratico, per aver sostenuto in questi anni l’alleanza con il Movimento Cinque Stelle. Il partito che più di tutti oggi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 luglio 2022) E così giunge al termine anche il terzodi questa Legislatura. Non ci sarà unbis, ed il Paese andrà al voto probabilmente in autunno – il 2 ottobre, la data più attesa – dopo quella che Enrico Letta ha definito “la giornata della follia”. Ilche doveva traghettare il Paese oltre l’emergenza sanitaria, preparare il PNRR, ridare lustro internazionale e stabilità politica all’Italia, è precipitato clamorosamente a pochi mesi dalla scadenza sanitaria. @ANSA/CLAUDIO PERIDalla solidarietà nazionale che doveva unire questo, nella giornata di ieri in Parlamento si è assistiti ad un vero e proprio tutti contro tutti. Dalle stoccate di Renzi al Partito Democratico, per aver sostenuto in questi anni l’alleanza con il Movimento Cinque Stelle. Il partito che più di tutti oggi ...

