Frosinone Oltre 11Kg di coca abilmente occultati in una Opel Astra La Squadra Mobile della Polizia di Stato intercetta il carico ed arresta i corrieri

(Di giovedì 21 luglio 2022) Cronache Cittadine– Ladidiha arredue persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza L'articolo Cronache Cittadine.

Pippi_LD : @AlessioDAmato_ pronto soccorso ospedale Spaziani di Frosinone, mia madre novantunenne con brachicardia all’interno… - StarBlackStar3 : @maiunajoy Ma la Meloni parla qualche altra lingua oltre al romanesco ????? Chiedo per mio cuggino di Frosinone. - infoitcultura : Frosinone. Oltre 11Kg di coca abilmente occultati in una Opel Astra. La Squadra Mobile della Polizia di Stato inter… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Sequestrati oltre 11 chili di cocaina nel Frusinate, due arresti - massimo_san : RT @SkyTG24: Sequestrati oltre 11 chili di cocaina nel Frusinate, due arresti -

ad aver trovato l'accordo a titolo definitivo con il Nottingham Forest per Nikolas Ioannou, ... Sempre rimanendo sugli attaccanti, i lsi avvicina a Samuele Mulattieri, centravanti dell' ...... imprese ed istituzioniche per i consorziati ." Così Sonia Ricci all'indomani della nomina ricevuta quale Commissario dei Consorzi di Bonifica della provincia di. Inoltre, ha poi ...Anche il weekend in arrivo sarà caratterizzato dal grande caldo con temperature oltre i 40 gradi: secondo le previsioni meteo degli esperti il picco ...Prosegue la divulgazione della conoscenza di una patologia che colpisce milioni di donne. Inaugurata panchina gialla nel Parco "Valente".