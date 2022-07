Firenze: svastiche sulle pietre d’inciampo in memoria delle vittime della Shoah. La Regione: “No a rigurgiti nazifascisti” (Di giovedì 21 luglio 2022) L'assessora alla cultura della memoria della Regione Toscana, Alessandra Nardini, ha bollato e condannato le svastiche apparse oggi, 21 luglio 2022, su alcune pietre d'inciampo poste dal Comune di Firenze in ricordo di vittime della Shoah e di alcune scritte apparse sui muri nelle scorse ore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 luglio 2022) L'assessora alla culturaToscana, Alessandra Nardini, ha bollato e condannato leapparse oggi, 21 luglio 2022, su alcuned'inciampo poste dal Comune diin ricordo die di alcune scritte apparse sui muri nelle scorse ore L'articolo proviene daPost.

