FIFA 23 – Data di uscita e trailer ufficiale

(Di giovedì 21 luglio 2022) Si alza il sipario su23. Il nuovoconferma ladidel gioco e mostra tutte le novità del nuovo capitolo. Electronic Arts ha finalmente presentato23. Il nuovosvela diversi dettagli sul nuovo capitolo del gioco. Confermata ladi23 uscirà il 30 settembre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, PC e Stadia. L’accesso anticipato dell’Ultimate Edition è previsto per il 27 settembre 2022. PREORDER SU AMAZON Una delle principali innovazioni, riguarda i club femminili. Per la prima volta nella storia della serie, grazie all’inclusione della Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema, si potrà giocare ai campionati maschili e femminili, ma anche alla Coppa ...

Dopo un lungo spazio occupato da23, anche UFL ha deciso di mettersi in gioco mostrando un ... Ancora è molto presto per dare delle valutazioni anche perché ancora non vi è ombra di unadi ...Trae PES , il mercato dei videogiochi di calcio è stato praticamente un duopolio. Le cose ... Nonostante manchi ancora unadi uscita, il team di sviluppo ha deciso comunque di non lasciare i ... FIFA 23: pronti per il nuovo Deep Dive EA svela la data e il tema principale del video L'ultimo video su Pro Club e VOLTA di FIFA 23 ha svelato tanti dettagli inediti sulle 'modalità da calcio spettacolo' del kolossal sportivo di EA ...Quest'anno FIFA 23 riunisce i progressi nelle modalità di gioco Pro Club e VOLTA. Finora, entrambi hanno funzionato indipendentemente l'uno dall'altro, ora invece sta per cambiare. Precedentemente in ...