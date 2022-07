Concorsi Università, le assunzioni previste entro il 2026 (Di giovedì 21 luglio 2022) Buone notizie per tutti gli aspiranti candidati ai Concorsi Università: il MUR (Ministero dell’Università e della ricerca) ha recentemente pubblicato il Decreto Ministeriale relativo ai Piani Straordinari Reclutamento Personale Universitario 2022-2026. Il documento ministeriale è mirato alla programmazione delle prossime assunzioni di docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo per incrementare l’organico degli Atenei universitari d’Italia. L’obiettivo è quello di raggiungere gli standard delle Università europee, migliorando il rapporto tra il numero effettivo di studenti iscritti ai corsi di studio e il personale docente e non docente attualmente impiegato nelle Università italiane. Per raggiungere tale scopo, il MUR ha stanziato circa 800milioni di euro ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 21 luglio 2022) Buone notizie per tutti gli aspiranti candidati ai: il MUR (Ministero dell’e della ricerca) ha recentemente pubblicato il Decreto Ministeriale relativo ai Piani Straordinari Reclutamento Personale Universitario 2022-. Il documento ministeriale è mirato alla programmazione delle prossimedi docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo per incrementare l’organico degli Atenei universitari d’Italia. L’obiettivo è quello di raggiungere gli standard delleeuropee, migliorando il rapporto tra il numero effettivo di studenti iscritti ai corsi di studio e il personale docente e non docente attualmente impiegato nelleitaliane. Per raggiungere tale scopo, il MUR ha stanziato circa 800milioni di euro ...

