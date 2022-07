Classifica Tour de France 2022, diciottesima tappa: Jonas Vingegaard legittima la maglia gialla (Di giovedì 21 luglio 2022) Oggi, giovedì 21 luglio, è andata in scena la diciottesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: la frazione Lourdes-Hautacam, di 143.2 km, ha rafforzato la maglia gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista della Danimarca Jonas Vingegaard. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato il danese, vittorioso in solitaria, ed il simbolo del primato è stato legittimato dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la diciassettesima tappa, che si trova infatti al primo posto in Classifica generale ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Oggi, giovedì 21 luglio, è andata in scena ladeldedi ciclismo su strada: la frazione Lourdes-Hautacam, di 143.2 km, ha rafforzato la, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista della Danimarca. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato il danese, vittorioso in solitaria, ed il simbolo del primato è statoto dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la diciassettesima, che si trova infatti al primo posto ingenerale ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Vingegaard stacca Pogacar vince e ipoteca il trionfo a Parigi! La nuova classi… - Piergiulio58 : La classifica di questa 18a tappa del Tour de France, con quest'ultimo arrivo al vertice ad Hautacam. Le differenze… - rocco1909 : RT @ilpost: Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - fede2_4 : RT @ilpost: Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato -