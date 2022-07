Chelsea, occhi su Pavard (Di giovedì 21 luglio 2022) Nome nuovo per la difesa del Chelsea: secondo Bild, i Blues pensano a Benjamin Pavard, in uscita dal Bayern Monaco. Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Nome nuovo per la difesa del: secondo Bild, i Blues pensano a Benjamin, in uscita dal Bayern Monaco.

