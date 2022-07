Capello: Spalletti lasci Osimhen libero di seguire il suo istinto, il destino del Napoli passa per Victor (Di giovedì 21 luglio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport Fabio Capello disegna il suo podio degli attacchi della Serie A. In prima fila c’è l’Inter, seguono subito la Juve e la Roma. Del Napoli dice di voler vedere quanto può crescere Osimhen. “Il Napoli ha perso Insigne, non uno qualunque. Ora ci sarà da capire che cosa potrà dare il nuovo rinforzo, Kvaratskhelia, del quale parlano tutti bene. Il georgiano può rivelarsi un rinforzo azzeccato, ma è chiaro che i destini del Napoli attuale sono legati a Osimhen. C’è anche Lozano, meno attaccante rispetto al nigeriano, che finalmente potrebbe ricavarsi spazio in più. La coppia non è male, poi bisogna vedere che cosa saprà inventare Spalletti, che ogni tanto tira fuori valide soluzioni senza per forza ricorrere al mercato. Osimhen è un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport Fabiodisegna il suo podio degli attacchi della Serie A. In prima fila c’è l’Inter, seguono subito la Juve e la Roma. Deldice di voler vedere quanto può crescere. “Ilha perso Insigne, non uno qualunque. Ora ci sarà da capire che cosa potrà dare il nuovo rinforzo, Kvaratskhelia, del quale parlano tutti bene. Il georgiano può rivelarsi un rinforzo azzeccato, ma è chiaro che i destini delattuale sono legati a. C’è anche Lozano, meno attaccante rispetto al nigeriano, che finalmente potrebbe ricavarsi spazio in più. La coppia non è male, poi bisogna vedere che cosa saprà inventare, che ogni tanto tira fuori valide soluzioni senza per forza ricorrere al mercato.è un ...

napolista : Capello: Spalletti lasci #Osimhen libero di seguire il suo istinto, il destino del Napoli passa per Victor Sulla G… - GiorgioGigante : @green_barba87 Questa città ha bisogno di un allenatore forte soprattutto mentalmente. Lo è stato Capello, il primo… - zazoomblog : Capello: «Il Napoli sarà una sorpresa ma tutto dipende da Koulibaly. Se va via Spalletti perde molto» - #Capello:… - Salvato95551627 : RT @napolista: Capello: «Il Napoli sarà una sorpresa, ma tutto dipende da Koulibaly. Se va via, Spalletti perde molto» Alla Gazza: «Dybala… - napolista : Capello: «Il Napoli sarà una sorpresa, ma tutto dipende da Koulibaly. Se va via, Spalletti perde molto» Alla Gazza… -