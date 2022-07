Calciomercato Monza: occhi su William Carvalho (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Monza, i lombardi sulle tracce di William Carvalho: primi contatti per il portoghese del Betis Il Monza continua il suo mercato per assicurarsi la salvezza la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il prossimo obiettivo è William Carvalho del Betis. I dirigenti lombardi hanno avviato i primi contatti con l’entourage del portoghese. L’anno scorso anche il Milan aveva chiesto informazioni sul centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022), i lombardi sulle tracce di: primi contatti per il portoghese del Betis Ilcontinua il suo mercato per assicurarsi la salvezza la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il prossimo obiettivo èdel Betis. I dirigenti lombardi hanno avviato i primi contatti con l’entourage del portoghese. L’anno scorso anche il Milan aveva chiesto informazioni sul centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

