Biden positivo al Covid | ‘sintomi molto lievi’

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è risultatoal test per il-19. Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il presidente – vaccinato con quattro dosi – presenta “sintomilievi” e ha iniziato a prendere il Paxlovid, un antivirale., si legge nella nota, coerentemente con le linee guida delle autorità sanitarie, si isolerà alla Casa Bianca e “continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni” durante l’isolamento. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri in programmati tramite telefono e Zoom. La Casa Bianca precisa che fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del presidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato positivo al Covid. La conferma arriva dalla Casa Bianca che lo ha comunicato in maniera ufficiale. È la seconda volta che il leader americano risulta positivo al virus. Il 21 dicembre 2021 era risultato positivo per la prima volta. Il 79enne presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo aver fatto il 'classico' tampone, è risultato positivo al Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto la Casa Bianca.