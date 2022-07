“Attendo con ansia l’arrivo dei fenomeni” | lo sfogo di Lapo Elkann dopo l’affossamento del governo Draghi

(Di giovedì 21 luglio 2022) Li definisce “Fantozzi di provincia”, personalità politiche che vivono nell’alveo del successo elettorale locale ma che all’estero non sono figure riconosciute, riconoscibili (almeno in termini di autorevolezza). Sono durissime le parole utilizzate daquel che è successo mercoledì sera a Palazzo Madama: Forza Italia e Lega hanno abbandonato l’Aula al momento del voto di fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, MoVimento 5 Stelle si è astenuto. Ilguidato dall’ex governatore della BCE ha ottenuto solamente 95 voti a favore e 38 contrari (quelli di Alternativa e Fratelli d’Italia). Un risultato che ha messo la parola fine a questo esecutivo. Complimenti #crisidipic.twitter.com/rVnIIuHiCO —...

Open_gol : «Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l'arrivo dei fenomeni» Lapo Elkann #crisidigoverno - Aletav17 : Dimmi, o Gesù, di chi ha scoperto la vita con te, di chi ha raggiunto la propria meta insieme a te. Non smettere ma… - giulioenrico : RT @neXtquotidiano: “Attendo con ansia l’arrivo dei fenomeni”, lo sfogo di #LapoElkann dopo l’affossamento del governo Draghi - neXtquotidiano : “Attendo con ansia l’arrivo dei fenomeni”, lo sfogo di #LapoElkann dopo l’affossamento del governo Draghi - carletto669 : Un parlamento senza gli scappati di casa dei 5S non ha prezzo. Attendo con ansia i miracoli della Meloni; due anni… -

"Sono dispiaciuto, maansia l'arrivo dei fenomeni. Sarà gustoso vederli trattare per il gas, fare accordi internazionali, farsi rispettare in Europa, trattarei grandi leader". "Vi ...impazienza l'inizio della mia avventura a Cuneo: non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, lo staff, i tifosi e la città. Sento un fuoco dentro e sono pronta a dare il ...La lunga giornata finisce con un breve discorso a Piazza Vittorio a Roma. Temeva la frattura con gli alleati ma ci ha pensato Draghi ad allontanare Forza Italia e Lega ...In principio furono sorrisi, pacche sulle spalle e facce distese. Il cielo su Roma era terso e non c'erano nuvole che lasciassero presagire il temporale che si sarebbe abbattuto di lì a poco ...