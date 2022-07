Venti minuti di incontro Conte - Letta - Speranza al Senato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è concluso a palazzo Madama il vertice centrosinistra - M5s sul destino del governo Draghi fra il presidente M5s Giuseppe Conte, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader Leu - Articolo Uno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è concluso a palazzo Madama il vertice centrosinistra - M5s sul destino del governo Draghi fra il presidente M5s Giuseppe, il segretario del Pd Enricoe il leader Leu - Articolo Uno ...

Pubblicità

AP0SMILE : So venti minuti che mia cugina simpa per felix io la capisco purtroppo - yutaroodz : Fra venti minuti ho un’altra guida e non ne ho per niente voglia almemo per una settimana non voglio saperne più niente - bvstiadiSatana : Ho un bombo sul davanzale che palesemente sta morendo di sete e gli ho messo il solito tappo pieno di acqua fresca… - mecojons : @AnnalisaNocera1 Due minuti e venti secondi max a video... - _saretta____ : letteralmente io da venti minuti dopo farle mandato l’audio BESAME BESAME TOCAME TOCAME -