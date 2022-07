Venezia, paura in Laguna: a fuoco un vaporetto. Sembra che non ci sarebbero passeggeri a bordo (video) (Di mercoledì 20 luglio 2022) In rete sta girando il filmato dell’incendio scoppiato a bordo di un vaporetto della linea di Burano, completamente avvolto da un denso fumo. Pare che sul mezzo non vi fossero passeggeri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) In rete sta girando il filmato dell’incendio scoppiato adi undella linea di Burano, completamente avvolto da un denso fumo. Pare che sul mezzo non vi fossero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Venezia, paura in Laguna: a fuoco un vaporetto. Sembra che non ci sarebbero passeggeri a bordo (video) - odilelly : Venezia, paura in Laguna: vaporetto in fiamme. «Ci sono passeggeri a bordo» - gasci8 : @emaparr @Luna_di_Venezia I tedeschi avevano paura che si vestisse da ballerina di samba all'oktoberfest. Perché no… - theAleation : Ogni volta che vedo Venezia in tendenza mi terrorizzo perché ho paura stia sott'acqua o a fuoco ?? - robianchin : @pettymagpie Uno schifo inenarrabile... A caro prezzo! Condizioni igieniche delle vaschette da PAURA. UNICO A SALVA… -