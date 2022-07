Samsung Unpacked ufficiale | il 10 agosto i nuovi Galaxy pieghevoli

(Di mercoledì 20 luglio 2022) È, l’evento di lancio dei, il cosiddetto, si terrà il 10dà anche già la possibilità di preordinare uno dei dispositivi che saranno presenati. Dalla pagina di preordine “al buio” si comprende che saranno presentati anche un nuovoWatch e delle nuove cuffieBuds. Nella pagina ci sono alcuni incentivi offerti ai clienti negli Stati Uniti con la possibilità di effettuare prenotazioni gratuite e senza impegno per i dispositivi in ??arrivo sul suo sito Web, ben prima dei preordini e persino dell’annuncio dei dispositivi., c’è una data per Fold 4 e Flip 4?...

