(Di mercoledì 20 luglio 2022) Laferroviaria èalle ore 19a linealo stop, dalle 16.55, fra Chiusi e Orvieto per undi sterpaglie divampato in prossimità dei binari. Resta per il momento ancora chiusa la linea convenzionale. Lo fa sapere Rfi che, insieme alle imprese di trasporto coinvolte, è attiva sul fronte dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. Il traffico ferroviario era stato interrottoa linea direttissima AVe su quella lenta in seguito a un vastoad Allerona scalo, nell'orvietano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una ...

Pubblicità

EugenioBerto70 : Ripresa circolazione Alta velocità Firenze-Roma - EugenioBerto70 : Ripresa la circolazione dei treni sulla Roma Firenze per un rogo di sterpaglie - infoitinterno : Ripresa circolazione Alta velocità Firenze-Roma - infoitinterno : Ripresa circolazione sull'Alta velocità Firenze-Roma dopo l'incendio - infoitinterno : Rfi: ripresa anche circolazione treni convenzionali su Firenze-Roma -

Laferroviaria èalle ore 19 sulla linea Alta Velocità Firenze - Roma dopo lo stop, dalle 16.55, fra Chiusi e Orvieto per un incendio in prossimità dei binari. Resta per il ...E'intorno alle ore 20 laferroviaria anche sulla linea convenzionale Firenze - Roma dopo lo stop, dalle 16.55, fra Chiusi e Orvieto per un incendio in prossimita' dei binari. Lo ...Brucia la Campania. La Protezione civile della regione Campania è al lavoro per fronteggiare un incendio che si è sviluppato, questa mattina 20 luglio, alle porte di Caserta; ma vari roghi sono attivi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...