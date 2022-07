Reinhold Messner sulla moglie Diane Schumacher più giovane di 36 anni: “Sopravviverà anche senza di me” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Le critiche per i 36 anni di differenza d’età? Ripetono i soliti cliché. Vorremmo decidere da soli della nostra vita”. Per la prima volta Reinhold Messner e la moglie Diane Schumacher rispondono alle polemiche sul loro matrimonio, celebrato poco più di un anno fa, nel maggio del 2021: l’iconico alpinista ha 77 anni ed è alle terze nozze, lei 42 ed è la seconda volta che si sposa, si sono conosciuti nel 2018 e da quel momento non si sono più lasciati. Vivono e lavorano assieme, tanto da aver creato “The Messner Mountain Heritage”, che si occupa della Final Expedition, un tour mondiale attraverso il quale Messner racconta l’alpinismo tradizionale, ma la loro unione è spesso finita spesso al centro delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Le critiche per i 36di differenza d’età? Ripetono i soliti cliché. Vorremmo decidere da soli della nostra vita”. Per la prima voltae larispondono alle polemiche sul loro matrimonio, celebrato poco più di un anno fa, nel maggio del 2021: l’iconico alpinista ha 77ed è alle terze nozze, lei 42 ed è la seconda volta che si sposa, si sono conosciuti nel 2018 e da quel momento non si sono più lasciati. Vivono e lavorano assieme, tanto da aver creato “TheMountain Heritage”, che si occupa della Final Expedition, un tour mondiale attraverso il qualeracconta l’alpinismo tradizionale, ma la loro unione è spesso finita spesso al centro delle ...

