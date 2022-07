Provedel Lazio, due possibili offerte per convincere lo Spezia a cedere (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Lazio ha già trovato l’accordo con Provedel, ma manca ancora quello con lo Spezia. Una doppia soluzione per i capitolini La Lazio vuole Provedel per rinforzare il reparto portieri. Ad ostacolare il trasferimento è lo Spezia, che temporeggia nonostante le proposte avanzate fin qui dalla società capitolina. Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, la società biancoceleste avrebbe presentato ben due offerte: la prima relativa a una cessione a titolo definitivo (3,5 milioni + 1 di bonus legato alla Champions League); mentre l’altra un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Laha già trovato l’accordo con, ma manca ancora quello con lo. Una doppia soluzione per i capitolini Lavuoleper rinforzare il reparto portieri. Ad ostacolare il trasferimento è lo, che temporeggia nonostante le proposte avanzate fin qui dalla società capitolina. Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, la società biancoceleste avrebbe presentato ben due: la prima relativa a una cessione a titolo definitivo (3,5 milioni + 1 di bonus legato alla Champions League); mentre l’altra un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Provedel spinge per la #Lazio e ha l’accordo totale. Oggi nuovo contatto con lo #Spezia - CalcioNews24 : La #Lazio ha due soluzioni ora ?? - LazionewsEu : La #Lazio in pressing sullo #Spezia. Due strade per #Provedel #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu… - flazia24 : RT @lazio_story: #IlSecoloXIX | Ore calde per l’arrivo di Ivan #Provedel alla #Lazio - flazia24 : RT @AllRoundLazio: ????| INTENSIFICATI I CONTATTI: Pur di portare #Provedel a Roma,la #Lazio,sarebbe arrivata addirittura a presentare due of… -