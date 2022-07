Prezzo carburanti: taglio delle accise prorogato al 21 agosto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il taglio delle accise sui carburanti è stato appena prorogato fino al 21 agosto. Il Governo non sta navigando in acque tranquille, ma si è comunque riusciti ad ottenere questa proroga affinché il pieno di un qualsivoglia carburante possa non arrivare a costare un occhio dalla testa. Un decreto interministeriale del Tesoro e del Ministero della transizione ecologica ha appena ufficializzato la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 21 agosto. Ricordiamo anche che il costo mensile di questa misura ammonta a circa 1 miliardo di euro. I vacanzieri, o comunque tutti gli utenti che decideranno di spostarsi con il proprio mezzo di trasporto a combustione endotermica fino al 21 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilsuiè stato appenafino al 21. Il Governo non sta navigando in acque tranquille, ma si è comunque riusciti ad ottenere questa proroga affinché il pieno di un qualsivoglia carburante possa non arrivare a costare un occhio dalla testa. Un decreto interministeriale del Tesoro e del Ministero della transizione ecologica ha appena ufficializzato la proroga delsuifino al 21. Ricordiamo anche che il costo mensile di questa misura ammonta a circa 1 miliardo di euro. I vacanzieri, o comunque tutti gli utenti che decideranno di spostarsi con il proprio mezzo di trasporto a combustione endotermica fino al 21 ...

Pubblicità

UeT1982 : Mini-proroga di 20 giorni per ridurre il prezzo finale dei #carburanti. Il provvedimento è stato firmato in extremi… - SardegnaImpresa : ?? Prezzo carburanti ?? Prorogato lo sconto di 30 centesimi al litro con decreto interministeriale di @MEF_GOV e… - ilrabakk1 : RT @RiskandMoney: Prezzo carburanti, Ue vs Ungheria 'I veicoli con targa ungherese hanno diritto a una riduzione del prezzo dei carburanti… - RiskandMoney : Prezzo carburanti, Ue vs Ungheria 'I veicoli con targa ungherese hanno diritto a una riduzione del prezzo dei carbu… - chrivia : @raffaele_trano @Alternativa_it Propongo a proposito,di adeguare il salario minimo agli stipendi dei politici itali… -