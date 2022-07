Nuova vita, ora Sara Tommasi è davvero felice, cosa fa. “Non mi importa cosa direte” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per un lungo e segnante periodo è stata una vera e propria icona di fascino, tutti la sognavano, anche perché la sua bellezza si sommava ad una laurea alla prestigiosa Università Bocconi di Milano. Insomma, bella e pure una mente brillante. Poi Sara Tommasi è sprofondata nella depressione, dipendenze e poi la Nuova meritata vita nel silenzio. Capita spesso che qualcuno tra il pubblico si chieda che fine abbia fatto Sara Tommasi dopo quel capitolo buio che l’ha condotta a ritirarsi dal mondo dello spettacolo. L’ambiente che invece di aiutarla, in parte, l’aveva fatta cadere in una situazione a tratti drammatica. Oggi, in gran forma, ha inaugurato una Nuova vita con suo marito. Sara Tommasi, la ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per un lungo e segnante periodo è stata una vera e propria icona di fascino, tutti la sognavano, anche perché la sua bellezza si sommava ad una laurea alla prestigiosa Università Bocconi di Milano. Insomma, bella e pure una mente brillante. Poiè sprofondata nella depressione, dipendenze e poi lameritatanel silenzio. Capita spesso che qualcuno tra il pubblico si chieda che fine abbia fattodopo quel capitolo buio che l’ha condotta a ritirarsi dal mondo dello spettacolo. L’ambiente che invece di aiutarla, in parte, l’aveva fatta cadere in una situazione a tratti drammatica. Oggi, in gran forma, ha inaugurato unacon suo marito., la ...

