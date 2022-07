LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tre azzurri agli ottavi nel fioretto! out le azzurre della sciabola (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEI Mondiali DI Scherma 15.52: Non ci saranno italiane dunque nei quarti di finale della sciabola donne e non è una novità. Emura (Jpn)-Eifler (Ger), Noutcha (Fra)-Navarro (Esp), Georgiadou (Gre)-Martin-Portugues (Esp), Gkountoura (Gre)-Bashta (Aze) Noutcha supera il turno eliminando anche la terza azzurra, Rossella Gregorio. con il punteggio di 15-14. Fuori le tre italiane agli ottavi di finale. Ennesimo bottino magrissimo per la sciabola azzurra al femminile Gregorio-Noutcha 14-14 Gregorio-Noutcha 13-14 Gregorio-Noutcha 13-13 Gregorio-Noutcha 12-13 Gregorio-Noutcha 12-12 Gregorio-Noutcha 11-12 Gregorio-Noutcha 11-11 Gregorio-Noutcha 11-10 Gregorio-Noutcha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI15.52: Non ci saranno italiane dunque nei quarti di finaledonne e non è una novità. Emura (Jpn)-Eifler (Ger), Noutcha (Fra)-Navarro (Esp), Georgiadou (Gre)-Martin-Portugues (Esp), Gkountoura (Gre)-Bashta (Aze) Noutcha supera il turno eliminando anche la terza azzurra, Rossella Gregorio. con il punteggio di 15-14. Fuori le tre italianedi finale. Ennesimo bottino magrissimo per laazzurra al femminile Gregorio-Noutcha 14-14 Gregorio-Noutcha 13-14 Gregorio-Noutcha 13-13 Gregorio-Noutcha 12-13 Gregorio-Noutcha 12-12 Gregorio-Noutcha 11-12 Gregorio-Noutcha 11-11 Gregorio-Noutcha 11-10 Gregorio-Noutcha ...

