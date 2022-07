Incendi: 500 evacuati in Versilia, decine di roghi a Roma, in fiamme anche Atene (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nell’estate della siccità peggiore degli ultimi decenni gli Incendi, molti dei quali dolosi, bruciano l’Italia. Sono salite a 500, stamani 20 luglio, le persone evacuate a seguito del rogo in corso da due giorni sulle colline di Massarosa in Versilia (Lucca). Una stima provvisoria, diffusa dalla Regione Toscana, indica 560 ettari andati in fiamme. Prevalentemente di bosco e in parte di olivete. Il rogo non è ancora sotto controllo e il molto fumo “non facilita gli sganci dei 4 elicotteri e dei 3 Canadair presenti al momento ai quali se ne aggiungerà un quarto” fa sapere la Regione. Foto Twitter @vigilidelfuoco“Durissimo il lavoro a terra nel quale sono impegnate le 25 squadre di volontariato antIncendio e di operai forestali. Oltre allo spegnimento si devono occupare di realizzare staccate con attrezzi manuali e ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nell’estate della siccità peggiore degli ultimi decenni gli, molti dei quali dolosi, bruciano l’Italia. Sono salite a 500, stamani 20 luglio, le persone evacuate a seguito del rogo in corso da due giorni sulle colline di Massarosa in(Lucca). Una stima provvisoria, diffusa dalla Regione Toscana, indica 560 ettari andati in. Prevalentemente di bosco e in parte di olivete. Il rogo non è ancora sotto controllo e il molto fumo “non facilita gli sganci dei 4 elicotteri e dei 3 Canadair presenti al momento ai quali se ne aggiungerà un quarto” fa sapere la Regione. Foto Twitter @vigilidelfuoco“Durissimo il lavoro a terra nel quale sono impegnate le 25 squadre di volontariato anto e di operai forestali. Oltre allo spegnimento si devono occupare di realizzare staccate con attrezzi manuali e ...

