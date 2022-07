Pubblicità

Mondo della moda in lutto per la scomparsa di Salvatore Sanseverino . Il re delle cravatte, fondatore del marchio che porta il suo nome, ci ha infatti lasciato. A darne ilè la stessa maison napoletana in un comunicato nel quale spiega che per due giorni lo showroom resterà chiuso. MONDO DELLA MODA IN LUTTO, MORTO IL RE DELLE CRAVATTE SALVATORE ...... ma la cosa certa è che il musicista sta vivendo un periodo davvero delicato, così come confermato anche dallanuova di qualche settimane, l'del mieloma. 'Non ci girerò intorno " ... Il triste annuncio di Eva Henger: è successo dopo l'incidente Blog Calciomercato.com: Mentre mi accingo a scrivere il desolante epilogo di mercato della mia amata Inter, Bremer è atterrato a Torino ed è in viaggio in macchina verso ...“La vita è come un racconto: ciò che conta non è la sua lunghezza, ma la sua importanza”(Lucio Anneo Seneca)Ne danno il triste annuncio: Adriana, Tiziana con Giorgio e Mariasole, i parenti e gli amici ...