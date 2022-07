Pubblicità

MichelaRoi : RT @danieleferrari9: Cosa aspettano a fornire all'ucraina un po' di missili a lunga gittata ??? Così proverebbero anche i russi ...dipende… - FrancescoLopane : RT @danieleferrari9: Cosa aspettano a fornire all'ucraina un po' di missili a lunga gittata ??? Così proverebbero anche i russi ...dipende… - renatokakkoi : RT @danieleferrari9: Cosa aspettano a fornire all'ucraina un po' di missili a lunga gittata ??? Così proverebbero anche i russi ...dipende… - ninabecks1 : RT @danieleferrari9: Cosa aspettano a fornire all'ucraina un po' di missili a lunga gittata ??? Così proverebbero anche i russi ...dipende… - danieleferrari9 : Cosa aspettano a fornire all'ucraina un po' di missili a lunga gittata ??? Così proverebbero anche i russi ...dipe… -

Globalist.it

... che ha dichiarato l'intenzione di distruggere la flotta russa del Mar Nero e di riconquistare la Crimea Lo ha affermato il portavoce del, Dmitrij Peskov, all'agenzia di stampa "Tass". "Tali ...... abbiamo comprato una bella" afferma il padre, Alexander. Il viaggio verso il cimitero. Tutta la vicenda è percepita come un sostegno all'apparente generosità del. La famiglia del ... Il Cremlino si auto assolve: "Kiev vuole riconquistare la Crimea, le nostre azioni sono giustificate" "Le dichiarazioni che contengono rivendicazioni sul territorio russo parlano ancora una volta della correttezza e della giustificazione assoluta dell'operazione militare speciale" ha dichiarato Dmitri ...Sta suscitando clamore il video-spot di due genitori in Russia che coi soldi ricevuti per il figlio morto in guerra ha deciso di comprare un'auto ...