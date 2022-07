Iannone (FdI): Espropriare balneari priorità per Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) – “Dalle parole del presidente Draghi in Senato prendiamo atto che il primo punto all’ordine del giorno del nuovo patto che propone è quello di completare la procedura di esproprio dei balneari italiani, oltre che vietare le manifestazioni ‘non autorizzate’ riferendosi chiaramente ai tassisti. Inoltre, se 2mila sindaci lo hanno sostenuto per procedere, per gli altri 6mila dobbiamo considerare valido il silenzio assenso? Insomma, un discorso lunare”. A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) – “Dalle parole del presidentein Senato prendiamo atto che il primo punto all’ordine del giorno del nuovo patto che propone è quello di completare la procedura di esproprio deiitaliani, oltre che vietare le manifestazioni ‘non autorizzate’ riferendosi chiaramente ai tassisti. Inoltre, se 2mila sindaci lo hanno sostenuto per procedere, per gli altri 6mila dobbiamo considerare valido il silenzio assenso? Insomma, un discorso lunare”. A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia Antonio

Pubblicità

vocedelpatriota : Giustizia. Iannone (FdI): sì a Commissione d’inchiesta proposta da Cirielli - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Governo. Iannone (FdI): espropriare balneari priorità per Draghi - cavalierebianc5 : RT @vocedelpatriota: Governo. Iannone (FdI): espropriare balneari priorità per Draghi - vocedelpatriota : Governo. Iannone (FdI): espropriare balneari priorità per Draghi - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Governo. Iannone (FdI): De Luca non ha firmato appello per Draghi, se ne vergogna? -