(Di mercoledì 20 luglio 2022) Mangiare è una cosa, mangiarè un’altra questione. Per avere più energia, un umore più stabile, meno problemi di salute e persino un sistema immunitario più efficiente dobbiamo imparare a nutrirci di...

Pubblicità

Today.it

'I. I cibi che fanno bene a noi e al nostro pianeta', ildi Elena Casiraghi A Deejay chiama Italia, il nuovodi Elena Casiraghi, specialista in nutrizione e conduttrice di "...'I. I cibi che fanno bene a noi e al nostro pianeta', ildi Elena Casiraghi A Deejay chiama Italia, il nuovodi Elena Casiraghi, specialista in nutrizione e conduttrice di "... I SuperAlimenti: il libro che illustra i cibi che fanno bene a noi e al pianeta Ritorna anche quest’estate la rassegna letteraria in Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Tra i protagonisti di questa edizione Gustav Thöni, Veronica Pivetti, Luca Mercall ...