Governo, Conte: "Maggioranza ci ha messo alla porta" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Movimento 5 stelle "e' diventato il bersaglio di un attacco politico, e' stato messo alla porta, per cui non c'erano le condizioni perche' potesse proseguire in questo Governo secondo un principio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Movimento 5 stelle "e' diventato il bersaglio di un attacco politico, e' stato, per cui non c'erano le condizioni perche' potesse proseguire in questosecondo un principio ...

Pubblicità

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - CarloCalenda : Letta ha chiesto, imprudentemente, a #Draghi di vederlo. Allora Salvini e Berlusconi si sono offesi e chiedono a Dr… - scarpettavenere : RT @strange_days_82: Draghi si era messo d'accordo con Mattarella e Letta per far fuori la Lega dal Governo, infatti Letta era andato a sup… - giuno55 : Governo, Conte: “Draghi sprezzante. Bisognava definire un’agenda ma ci sono state solo risposte generiche”… -