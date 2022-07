Francesco Totti e l’addio a Ilary Blasi | “Dopo la morte del padre lui…”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La notizia della separazione traha sconvolto il pubblico. Le voci lanciate da Dagospia qualche mese fa aveva già acceso qualche campanello d’allarme, che poi la coppia si era prodigata a placare. Ma quando la scorsa settimana i due hanno dato la notizia ufficiale, per alcuni fan è stato come un fulmine … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - AjayiAdepoju : @EuropaLeague Francesco Totti. - mijoosz : 69. Francesco Totti -

Il like "incriminato" è quello di Georgino Wijnaldum , che sul profilo Instagram di 433 ha messo un mi piace proprio sotto al fotomontaggio di Paulo Dybala in spalle a(nella celebre ...Alex Nuccetelli è stato ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini nel programma Estate in Diretta per parlare della separazione tra Ilary Blasi e, il personal trainer è molto amico dell'ex capitano della Roma. Dopo i due comunicati distinti, con cuie Ilary Blasi hanno annunciato, tramite ANSA, la fine della ...La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha posto tutta la famiglia sotto l'occhio dei riflettori della cronaca rosa e non ...Nel mezzo del 'boom' mediatico sulla separazione tra Totti ed Ilary Blasi, spunta un video sui social che riguarda proprio l'ex capitano.