Firmato protocollo d’Intesa tra gli Scout d’Europa Fse e Lega Navale Italiana (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Associazione degli Scout d’Europa della Federazione dello Scautismo Europeo (FSE) e la Lega Navale Italiana (LNI) hanno siglato lo scorso 19 luglio, presso la Sezione della Lega Navale di Ostia, un importante protocollo d’Intesa che rinnova l’impegno a perseguire gli obiettivi posti in essere dall’accordo stipulato nel 2019. Nella consapevolezza dei buoni risultati raggiunti, FSE e LNI hanno confermato la volontà di proseguire nel sostegno alle rispettive iniziative con nuova Intesa tra le parti. Il protocollo, Firmato dal Presidente degli Scout d’Europa – FSE, Francesco Di Fonzo e dal Presidente Nazionale della LNI, Ammiraglio Donato Marzano, si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Associazione deglidella Federazione dello Scautismo Europeo (FSE) e la(LNI) hanno siglato lo scorso 19 luglio, presso la Sezione delladi Ostia, un importanteche rinnova l’impegno a perseguire gli obiettivi posti in essere dall’accordo stipulato nel 2019. Nella consapevolezza dei buoni risultati raggiunti, FSE e LNI hanno confermato la volontà di proseguire nel sostegno alle rispettive iniziative con nuova Intesa tra le parti. Ildal Presidente degli– FSE, Francesco Di Fonzo e dal Presidente Nazionale della LNI, Ammiraglio Donato Marzano, si ...

