Ex vicario generale Matzneller morto di Covid (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è spento questa notte a Bolzano, dopo aver contratto il Covid, l'ex vicario generale Josef Matzneller. Aveva 77 anni ed era stato per 16 anni segretario privato del vescovo Gargitter e poi per vent'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è spento questa notte a Bolzano, dopo aver contratto il, l'exJosef. Aveva 77 anni ed era stato per 16 anni segretario privato del vescovo Gargitter e poi per vent'...

