Draghi si arrende ancora prima che inizi il voto di fiducia Il tristissimo epilogo del presunto governo dei migliori

Pubblicità

Azione_it : Oggi con @Piu_Europa saremo a #Roma, #Milano e #Torino per prendere parte alle manifestazioni che chiedono al Premi… - ndlv74 : Draghi si arrende #crisidigoverno #colle #draghi #mattarella - TommyBrain : “Ora basta”. Draghi si arrende: quando lascerà il governo.' - IacobellisT : “Ora basta”. Draghi si arrende: quando lascerà il governo.' - MichelaAmelia : RT @Azione_it: Oggi con @Piu_Europa saremo a #Roma, #Milano e #Torino per prendere parte alle manifestazioni che chiedono al Premier Draghi… -

... il segretario del Pd, sied evoca le urne con un tweet. 'Noi abbiamo preferito l'interesse generale, della nazione, a quello di parte. Il nostro lineare impegno a favore del governoè ......la lista dei ministri L'intervista quindi prosegue ma il bravo Magnani non sie ci riprova prima dei saluti a sapere cosa accadrà domani, il giorno del giudizio per il premier Mario: '...Il leader di Azione è tra i più convinti sostenitori dell’attuale premier: "In Parlamento metta tutti di fronte alle proprie responsabilità. Facciamola finita con questo populismo cialtrone di destra ...È il modo migliore per commemorare chi ha perso la vita al servizio dell'Italia, per mostrare concreta vicinanza ai loro cari' 'Oggi ricordiamo la strage mafiosa di via D'Amelio, in cui morirono il gi ...