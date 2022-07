Chirurgia | aneurisma gigante rimosso dal cervello di una 24enne

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Come un ‘palloncino’ pronto a scoppiare all’interno dell’encefalo. Si presentava così all’imaging l’di 4 centimetri neldi una ragazza di 24 anni,con un intervento salvavita all’ospedale Niguarda di Milano. I primi segni della sua presenza: una forte cefalea. Mal di testa. Poi la diagnosi. Una condanna a morte che congela la vita di Anna (nome di fantasia). Il rischio di rottura è infatti altissimo, dicono i medici. La ragazza si ritrova all’improvviso alle prese con una bomba a orologeria nella testa, in una condizione di concreto e imminente pericolo. Con un’aggravante: la constatazione, da parte degli specialisti che la seguono, della difficoltà di intervenire chirurgicamente. I casi didella carotide, come quello di Anna, vengono ...

L'intervento salvavita, eseguito dall'équipe della Neurochirurgia del Niguarda, è stato molto complesso: ci sono volute 7 ore per chiudere temporaneamente la carotide, escludere l'aneurisma.