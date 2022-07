Calciomercato Monza, si avvicina Caprari: contatti fitti tra le parti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gianluca Caprari sarebbe vicino a vestire la maglia del Monza. Decisive le prossime ore per il passaggio dell'attaccante ai brianzoli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gianlucasarebbe vicino a vestire la maglia del. Decisive le prossime ore per il passaggio dell'attaccante ai brianzoli

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per il passaggio di Filippo #Ranocchia al @ACMonza - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, in chiusura la trattativa con il #Verona per il prestito di #Caprari ???? - cops27mb1 : Calciomercato Monza, ecco le cifre dell’operazione Caprari: domani visite mediche e firma - cops27mb1 : Calciomercato Monza, è fatta per la mezzala juventina Filippo Ranocchia -