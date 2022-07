Billie Eilish insegna ai fan gli esercizi contro gli attacchi d’ansia (Di mercoledì 20 luglio 2022) foto: IPA È stata la più giovane headliner di sempre del Glastonbury Festival 2022. La prima headliner femminile dopo Adele nel 2016. E ora, a vent’anni tondi tondi, Billie Eilish è entrata nella storia anche per essere la prima cantante ad aver fatto esercizi di respirazione contro l’ansia nel bel mezzo di un concerto. Sì, con il suo pubblico. Dal palco. Di ansia ne ha parlato di recente anche Matilda De Angelis. E una cosa è certa: le giovani generazioni ne soffrono e fanno di tutto per condividere e “risolversi”. Ma andiamo con ordine. foto: IPA Billie Eilish e l’ansia Quattro anni fa la vita di Billie Eilish è entrata in un buco nero. Complice la rottura della cartilagine dell’anca durante una lezione avanzata di hip-hop. Un fatto spiacevole ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 luglio 2022) foto: IPA È stata la più giovane headliner di sempre del Glastonbury Festival 2022. La prima headliner femminile dopo Adele nel 2016. E ora, a vent’anni tondi tondi,è entrata nella storia anche per essere la prima cantante ad aver fattodi respirazionel’ansia nel bel mezzo di un concerto. Sì, con il suo pubblico. Dal palco. Di ansia ne ha parlato di recente anche Matilda De Angelis. E una cosa è certa: le giovani generazioni ne soffrono e fanno di tutto per condividere e “risolversi”. Ma andiamo con ordine. foto: IPAe l’ansia Quattro anni fa la vita diè entrata in un buco nero. Complice la rottura della cartilagine dell’anca durante una lezione avanzata di hip-hop. Un fatto spiacevole ...

Pubblicità

TheMrMrMrMiste1 : @maloeducata Ma Billie Eilish dove l'ha trovato uno più brutto di lei? - oxytwelch : a thread enorme mds como é mentirosa essa billie eilish - shelovesvz : io se dovessi andare a un concerto di billie eilish - iRyujvn : @swnghn No me l’hanno detto in pratica in passato copiava billie eilish Melanie Martinez insomma zero originalità p… - wannabealizard : più guardo carl gallagher più mi rendo conto della somiglianza con billie eilish -