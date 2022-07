“Aveva già deciso la rottura”. La bomba di Senaldi su Draghi: cosa ha scatenato veramente la crisi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo la lunga giornata in Senato è finita l'avventura di Mario Draghi a capo del governo. Il premier si dimetterà e lo annuncerà alla Camera, ma secondo Pietro Senaldi la rottura con le forze di maggioranza è tutto un piano già previsto e non una sorpresa per l'ex banchiere centrale europeo. Il direttore di Libero è ospite dell'edizione del 20 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e propone la sua analisi delle mosse del numero uno di Palazzo Chigi: “Mi sembra piuttosto evidente che Draghi volesse rompere. Quando ha capito che gli facevano a pezzi il Movimento 5 Stelle e glielo smantellavano in 3-4 pezzi pur di garantirgli la maggioranza per governare ha preso e ha attaccato la Lega. A Matteo Salvini ha detto di tutto, l'unica cosa che mancava erano gli insulti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo la lunga giornata in Senato è finita l'avventura di Marioa capo del governo. Il premier si dimetterà e lo annuncerà alla Camera, ma secondo Pietrolacon le forze di maggioranza è tutto un piano già previsto e non una sorpresa per l'ex banchiere centrale europeo. Il direttore di Libero è ospite dell'edizione del 20 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e propone la sua analisi delle mosse del numero uno di Palazzo Chigi: “Mi sembra piuttosto evidente chevolesse rompere. Quando ha capito che gli facevano a pezzi il Movimento 5 Stelle e glielo smantellavano in 3-4 pezzi pur di garantirgli la maggioranza per governare ha preso e ha attaccato la Lega. A Matteo Salvini ha detto di tutto, l'unicache mancava erano gli insulti ...

