Atletica, Mondiali 2022: Vallortigara bronzo, Tortu beffato dai millesimi. Magia Wightman, Patterson a 2.02, Dos Santos super (Di mercoledì 20 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la quinta giornata dei Mondiali 2022 di Atletica leggera. L'Italia festeggia la sua prima medaglia grazie a Elena Vallortigara, splendido bronzo nel salto in alto. Filippo Tortu è rimasto escluso dalla finale dei 200 metri per appena tre millesimi. Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori e Linda Olivieri si sono qualificate per le semifinali dei 400 ostacoli. Sono stati assegnati quattro titoli: l'australiana Eleanor Patterson nel salto in alto, lo sloveno Kristjan Ceh nel lancio del disco, il brasiliano Alison Dos Santos sui 400 metri ostacoli, il britannico Jake Wightman sui 1500 metri. FINALI SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – L'Italia si coccola Elena Vallortigara, ...

