Uomini che cornificano le donne bellissime non solo Emily Ratajkowski

Leggi su dilei

(Di martedì 19 luglio 2022)si è separata dal marito Sebastian Bear-McClar dopo 4 anni di matrimonio e un figlio di un anno appena.è stata pluri-cornificata dall’uomo, definito dai tabloid, “imbroglione seriale, disgustoso”. Eh sì cheè unanimamente riconosciuta una dellepiù belle e desiderate al mondo. Lui, a vedere dalle foto, uno “gnoccolone” senza manco troppo sex appeal. Come possibile? Ci chiediamo. Se pure una dea come lei non riesce a tenersi stretto un uomo, e nemmeno uno dei più fighi, figuriamoci noi comuni mortali. Fonte: GETTYSebastian Bear-McClard edOvvio che il discorso potrebbe apparire riduttivo e semplicistico. Sappiamo anche noi che oltre alla bellezza, al lato b e “alle gambe – come ...