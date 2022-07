Ucraina | Zelensky propone al parlamento mozione su licenziamento procuratore generale

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #18luglio #Ucraina #Zelensky decapita i servizi segreti e procura generale denunciando infiltrazioni russe. È una s… - Agenzia_Ansa : Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina #ANSA - Adnkronos : #Ucraina, le 'purghe' di #Zelensky: chi sono tutti i silurati nei 651 procedimenti penali per alto tradimento e col… - lanf64 : #Putin per rinforzare la truppe ha deciso di affidarsi all''agenzia' #Wagner. #PutinWarCriminal #Zelensky… - sole24ore : ?? #Putin e #Erdogan si vedranno a margine di un trilaterale con il presidente iraniano #Rasi, nell’ambito del cosid… -

... secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino, Volodymyr, in un discorso tenuto durante la notte. Secondo il 'commander in chief' di Kiev, a far girare, seppure lentamente, le sorti ...... il presidente brasiliano Jair Messias Bolsonaro telefona a quello ucraino Volodymyre ... Sul terreno, lin, a consueta pioggia di bombe e missili russi su città ucraine, mentre l'...Kiev, 19 lug. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha presentato al parlamento una mozione per approvare il licenziamento di Irina ...Sembrava un problema interno solo di Vladimir Putin. Nemici segreti, anche nella cerchia ristretta, magari in ruoli chiave dell'esercito e del governo. Eppure anche Zelensky ha dovuto ...